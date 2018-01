23 янв 2018



Новый альбом EYES SET TO KILL выйдет зимой EYES SET TO KILL выпустят новую работу, получившую название "Eyes Set To Kill", 16 февраля на Century Media Records:



“Burn Down”

“Die Trying”

“Not Sorry”

“Break”

“Survive”

“Never Forget”

“Saved You With A Lie”

“Devastated”

“Letting Go”

“Drift Away”

“Misery”

“Voices”

