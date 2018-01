23 янв 2018



Новое видео KINLIN “Suffer And Pray”, новое видео группы KINLIN, в состав которой входит бывший ударник YNGWIE MALMSTEEN Patrick Johansson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Last Stand", выходящего восьмого сентября на Sonic Night Music Club:



"Wake Up"

"The Last Stand"

"Forever And A Day"

"Unthinkable"

"Lost Memories"

"Monday Rain"

"Stand Or Fall"

"Suffer And Pray"

"Leap Of Faith"

"Let Go"

"Blood Of Our Fathers"

"Live Again"













