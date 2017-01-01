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*Kinlin*



23 янв 2018 : 		 Новое видео KINLIN

1 сен 2017 : 		 Барабанщик YNGWIE MALMSTEEN в KINLIN

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|||| 23 янв 2018

Новое видео KINLIN

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“Suffer And Pray”, новое видео группы KINLIN, в состав которой входит бывший ударник YNGWIE MALMSTEEN Patrick Johansson, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Last Stand", выходящего восьмого сентября на Sonic Night Music Club:

"Wake Up"
"The Last Stand"
"Forever And A Day"
"Unthinkable"
"Lost Memories"
"Monday Rain"
"Stand Or Fall"
"Suffer And Pray"
"Leap Of Faith"
"Let Go"
"Blood Of Our Fathers"
"Live Again"

KINLIN Featuring Former Yngwie Malmsteen Drummer Patrick Johansson Release вЂњSuffer And PrayвЂќ Video





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