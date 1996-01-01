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Умер басист THE ZOMBIES, THE KINKS
Джим Родфорд, басист группы THE ZOMBIES, а ранее музыкант THE KINKS и ARGENT, скончался после падения в собственном доме в возрасте 76 лет. Он только что вернулся в Великобританию из Флориды, где 14 января отыграл с THE ZOMBIES на 30a Songwriters Festival (Miramar Beach, Florida).
Rod Argent: «С глубоким прискорбием узнал этим утром о том, что мой двоюродный брат и друг по жизни, Джим Родфорд, скончался после того, как упал на лестнице в своем доме.
Когда Colin и я собирали вторую волну THE ZOMBIES в конце 1999 года, первым, кому мы позвонили, был Джим. Он чётко исполнял свои обязанности, был лоялен группе и демонстрировал невероятную энергетику на протяжении этих 18 лет, так что наша благодарность не знает границ.
Он был замечательным человеком, которого все любили. Когда Colin и я, шокированные и не знающие что и как сказать, узнали эти новости, Colin смог из себя выдавить: "Я никогда не слышал, чтобы хоть кто-то сказал о нём хоть одно плохое слово..." Его будет невероятно не хватать. Прощай, мой дорогой друг».
Colin Bluntstone опубликовал сообщение на Facebook: «Я опустошён известием о смерти Джима и по-прежнему пребываю в шоке. Мне сложно поверить, что это случилось. Джим был замечательным человеком, любимым всеми, кто его знал. Он был прекрасным басистом и вокалистом и настоящим музыкантом, любящим музыку и особенно её исполнение на концертах, о чём прекрасно известно каждой группе, с которой он играл. Они обычно приходили в нашу гримерку и просто проходили мимо Rod'a с единственным вопросом: "А где Джим?"
В тех редких случаях, когда ZOMBIE уходили в музыкальные противоречия, он обладал должным авторитетом и навыком, чтобы всегда вернуть нас с небес на землю. Нам всем будет не хватать его навыков и его удивительного духа, он был вдохновителем и прекрасным другом. И я горжусь тем, что могу сказать, что играл с Джимом Родфордом!»
Родфорд сыграл очень важную роль на этапе становления карьеры группы в 1961 году, представив оборудование и обучая их на первых репетициях. Он играл в The Bluetones и джазовой команде Mike'a Cotton'a перед тем, как стал участником ARGENT, что привело к распаду THE ZOMBIES в 1968 году.
У ARGENT было несколько хитов — "Hold Your Head Up" в 1972 году и "God Gave Rock & Roll To You" (ставшую наиболее известной после исполнения группой KISS), прежде чем в 1976 году коллектив прекратил существование. После этого ему предложили присоединиться к THE KINKS, с которыми он дебютировал, записав альбом 1979 года "Low Budget". Он оставался в составе группы до их распада в 1996 году.
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