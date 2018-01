Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

24 янв 2018 : Умер басист THE ZOMBIES, THE KINKS

14 ноя 2015 : Новое видео THE ZOMBIES

Умер басист THE ZOMBIES , THE KINKS Джим Родфорд, басист группы THE ZOMBIES, а ранее музыкант THE KINKS и ARGENT, скончался после падения в собственном доме в возрасте 76 лет. Он только что вернулся в Великобританию из Флориды, где 14 января отыграл с THE ZOMBIES на 30a Songwriters Festival (Miramar Beach, Florida).



Rod Argent: «С глубоким прискорбием узнал этим утром о том, что мой двоюродный брат и друг по жизни, Джим Родфорд, скончался после того, как упал на лестнице в своем доме.



Когда Colin и я собирали вторую волну THE ZOMBIES в конце 1999 года, первым, кому мы позвонили, был Джим. Он чётко исполнял свои обязанности, был лоялен группе и демонстрировал невероятную энергетику на протяжении этих 18 лет, так что наша благодарность не знает границ.



Он был замечательным человеком, которого все любили. Когда Colin и я, шокированные и не знающие что и как сказать, узнали эти новости, Colin смог из себя выдавить: "Я никогда не слышал, чтобы хоть кто-то сказал о нём хоть одно плохое слово..." Его будет невероятно не хватать. Прощай, мой дорогой друг».



Colin Bluntstone опубликовал сообщение на Facebook: «Я опустошён известием о смерти Джима и по-прежнему пребываю в шоке. Мне сложно поверить, что это случилось. Джим был замечательным человеком, любимым всеми, кто его знал. Он был прекрасным басистом и вокалистом и настоящим музыкантом, любящим музыку и особенно её исполнение на концертах, о чём прекрасно известно каждой группе, с которой он играл. Они обычно приходили в нашу гримерку и просто проходили мимо Rod'a с единственным вопросом: "А где Джим?"



В тех редких случаях, когда ZOMBIE уходили в музыкальные противоречия, он обладал должным авторитетом и навыком, чтобы всегда вернуть нас с небес на землю. Нам всем будет не хватать его навыков и его удивительного духа, он был вдохновителем и прекрасным другом. И я горжусь тем, что могу сказать, что играл с Джимом Родфордом!»



Родфорд сыграл очень важную роль на этапе становления карьеры группы в 1961 году, представив оборудование и обучая их на первых репетициях. Он играл в The Bluetones и джазовой команде Mike'a Cotton'a перед тем, как стал участником ARGENT, что привело к распаду THE ZOMBIES в 1968 году.



У ARGENT было несколько хитов — "Hold Your Head Up" в 1972 году и "God Gave Rock & Roll To You" (ставшую наиболее известной после исполнения группой KISS), прежде чем в 1976 году коллектив прекратил существование. После этого ему предложили присоединиться к THE KINKS, с которыми он дебютировал, записав альбом 1979 года "Low Budget". Он оставался в составе группы до их распада в 1996 году.







