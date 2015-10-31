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JUDAS PRIEST о Дейве Холланде JUDAS PRIEST опубликовали официальное заявление по поводу смерти бывшего участника группы, барабанщика Дейва Холланда:



«Мы с сожалением узнали о кончине Дейва Холланда. Несмотря на то, что прошло много времени с того момента, когда он был в команде, его пребывание выпало на самый продуктивный и успешный этап нашей карьеры, и мы всегда будем помнить о нём».















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