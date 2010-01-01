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*Mike Portnoy*



24 янв 2018 : 		 MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё»

1 янв 2018 : 		 MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе

1 дек 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я отказываюсь говорить о том, как идут дела у DREAM THEATER без меня»

15 ноя 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER»

31 окт 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Возвращаться к DREAM THEATER не планирую»

20 сен 2017 : 		 MIKE PORTNOY закрыл форум

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY не жаждет реюниона с DREAM THEATER

10 июл 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Я люблю своих бывших коллег»

3 июл 2017 : 		 Видео с выступления MIKE PORTNOY's SHATTERED FORTRESS

10 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне комфортно быть в команде»

21 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

20 мар 2017 : 		 BUMBLEFOOT, DEREK SHERINIAN в новой группе с MIKE PORTNOY?

16 мар 2017 : 		 Видео полного выступления MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

3 мар 2017 : 		 MIKE PORTNOY работает с новой суперкомандой

22 фев 2017 : 		 Акустика от MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS

12 фев 2017 : 		 MIKE PORTNOY и SHATTERED FORTRESS дебютировали на сцене

24 ноя 2016 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему мне нужно было уйти из DREAM THEATER»

13 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY о SHATTERED FORTRESS

12 сен 2016 : 		 MIKE PORTNOY'S SHATTERED FORTRESS станут хедлайнерами ProgPower USA 2017

1 июл 2016 : 		 MIKE PORTNOY планирует целиком исполнить "12 Step Suite" DREAM THEATER

25 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY: "Барабанщик METALLICA научил меня скромности"

11 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY не считает себя хорошим барабанщиком

10 фев 2016 : 		 MIKE PORTNOY рассказал участникам DREAM THEATER о том, как он их любит

13 окт 2015 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне нравится быть участником группы, в которой кто-то привлекает больше внимания, чем я»

21 апр 2015 : 		 MIKE PORTNOY о новом проекте

3 апр 2015 : 		 MIKE PORTNOY: «Я никогда не просил о пятилетней паузе для DREAM THEATER»

12 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY о своем металл-проекте

11 фев 2015 : 		 MIKE PORTNOY о METAL ALLEGIANCE

26 янв 2015 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN и PAUL GILBERT исполнили песни THE WHO

6 янв 2015 : 		 MIKE PORTNOY основал новую группу

2 дек 2014 : 		 MIKE PORTNOY предупреждает о мошенниках

3 сен 2014 : 		 MIKE PORTNOY не жалеет об уходе из DREAM THEATER

1 сен 2014 : 		 MIKE PORTNOY о возможном возвращении в DREAM THEATER

28 июл 2014 : 		 MIKE PORTNOY вновь негодует...

9 июл 2014 : 		 MIKE PORTNOY негодует...

15 май 2014 : 		 MIKE PORTNOY одобряет решение насчёт QUEENSRŸCHE

2 янв 2014 : 		 MIKE PORTNOY: "Мне больше не интересны барабанные соло"

5 сен 2013 : 		 MIKE PORTNOY беспокоится о том, что о нём пишут в интернете

2 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN

28 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY: «BLACK SABBATH без BILL'a WARD'a — это не реюнион»

6 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN

5 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY: «Мой последний комментарий о DREAM THEATER вырван из контекста»

2 авг 2013 : 		 MIKE PORTNOY вернулся бы в DREAM THEATER

20 июл 2013 : 		 Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY

12 июл 2013 : 		 MIKE PORTNOY: 'Я один из самых недопонятых музыкантов в мире'

2 июл 2013 : 		 PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN: Трейлер 'Live In Tokyo'

27 июн 2013 : 		 Концертный релиз PORTNOY SHEEHAN MACALPINE SHERINIAN выйдет в сентябре

20 июн 2013 : 		 MIKE PORTNOY об уходе из ADRENALINE MOB и своих планах на будущее

28 мар 2013 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: Обложка и трек-лист

9 фев 2013 : 		 Трейлер нового DVD MIKE PORTNOY

9 фев 2013 : 		 Концертный релиз PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN выйдет в марте

22 янв 2013 : 		 MIKE PORTNOY о фэн-трибьюте '12 Step Suite'

19 дек 2012 : 		 Проект PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN закончил работу над альбомом

22 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я ушел из DREAM THEATER потому, что вдохновение и отношения значат для меня больше, чем деньги»

12 ноя 2012 : 		 PORTNOY, SHEEHAN, MACALPINE, SHERINIAN: концерт в Токио будет сниматься для DVD

12 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY недоволен названием, придуманным азиатскими промоутерами

9 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY читает рэп

8 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео из Нью-Йорка

5 ноя 2012 : 		 MIKE PORTNOY о визите в Китай

29 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY опубликовал видео из Петербурга

21 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: видео с выступления

19 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, TONY MACALPINE, DEREK SHERINIAN: фрагмент нового DVD

19 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY исполнил песни ADRENALINE MOB и FLYING COLORS для Sabian's Cymbal Vote

15 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY о концертах с BILLY SHEEHAN'ом, TONY MACALPINE'ом и DEREK'ом SHERINIAN'ом: «Это будет круто!»

8 окт 2012 : 		 MIKE PORTNOY исполнил кавер-версию THE OSMONDS

9 авг 2012 : 		 MIKE PORTNOY выступил вместе с RICHIE KOTZEN'ом

3 авг 2012 : 		 MIKE PORTNOY о ситуации в индустрии музыки и об альбоме DREAM THEATER “Images And Words”

12 июл 2012 : 		 Mike Portnoy: «Мой уход из DREAM THEATER был лёгкой прогулкой в парке по сравнению с ситуацией в QUEENSRŸCHE»

19 июн 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я намеренно искал проекты и музыкальные коллективы, которые отличаются по стилю от DREAM THEATER»

28 мар 2012 : 		 MIKE PORTNOY: «Я в буквальном смысле ел, дышал и срал DREAM THEATER'ом в течение 25-ти лет»

25 мар 2012 : 		 Трейлер нового DVD от MIKE PORTNOY

3 мар 2012 : 		 MIKE PORTNOY выпустит DVD в марте

31 янв 2012 : 		 JOHN SYKES о проекте с Портным

25 янв 2012 : 		 RICHIE KOTZEN в проекте PORTNOY/SHEEHAN?

25 янв 2012 : 		 Проекта JOHN SYKES/MIKE PORTNOY больше нет

31 дек 2011 : 		 MIKE PORTNOY: десятка лучших альбомов

31 дек 2011 : 		 MIKE PORTNOY сыграл с 90-летним CANDIDO CAMERO;

7 сен 2011 : 		 MIKE PORTNOY о возможном воссоединении с DREAM THEATER: «Я никогда не говорю «никогда»

5 сен 2011 : 		 PORTNOY: «Этот год был тяжёлым для меня — я видел, как фэны DREAM THEATER поворачиваются ко мне спиной»

8 авг 2011 : 		 MIKE PORTNOY: «Мне больно слышать новую музыку DREAM THEATER»

26 июл 2011 : 		 MIKE PORTNOY, JOHN SYKES в новой группе

7 июл 2011 : 		 MIKE PORTNOY назван 'барабанщиком года'

24 май 2011 : 		 YELLOW MATTER CUSTARD выпустят DVD и CD

4 май 2011 : 		 PORTNOY, ELLEFSON, BENANTE, BELLO собрали на мастер-классе 400 человек

27 апр 2011 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что не хотел выносить на публику свой уход из DREAM THEATER

12 апр 2011 : 		 MIKE PORTNOY рассказал о своих новых проектах

2 мар 2011 : 		 MIKE PORTNOY выступил с кавер-группой

1 мар 2011 : 		 MIKE PORTNOY: «Участники DREAM THEATER не отвечают на мои письма и звонки»

16 фев 2011 : 		 MIKE PORTNOY начал запись ударных для проекта с вокалистом SYMPHONY X

5 фев 2011 : 		 MIKE PORTNOY работает с вокалистом SYMPHONY X

29 дек 2010 : 		 Бесплатный трибьют MIKE'у PORTNOY'омy

21 дек 2010 : 		 MIKE PORTNOY: «Я пытался вернуться в DREAM THEATER, но мне отказали»

17 дек 2010 : 		 Время Mike'а Portnoy в AVENGED SEVENFOLD подходит к концу

13 дек 2010 : 		 MIKE PORTNOY: "Я бы сказал... да не могу"

22 ноя 2010 : 		 MIKE PORTNOY: DREAM THEATER без меня «серьёзно испортит отношения»

9 сен 2010 : 		 MIKE PORTNOY заявил, что AVENGED SEVENFOLD не имеют отношение к его уходу из DREAM THEATER

6 май 2010 : 		 MIKE PORTNOY поедет в тур с AVENGED SEVENFOLD

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MIKE PORTNOY: «Жаль, что RUSH всё»

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MIKE PORTNOY выразил сожаление, что RUSH завершили музыкальную карьеру, однако считает, что канадская группа заслуживает уважения за то, что ушла на коне. В интервью "The Chainsaw Symphony" он сказал, что понимает, почему группа приняла подобное решение:

«Я рос на них и был серьёзно увлечён их музыкой в середине, да даже начале 1980-х, когда был подростком. Neil тогда был моим героем, и для меня большая честь, что мы стали хорошими друзьями, и я лелею эти отношения. И я по-прежнему остаюсь поклонником RUSH.

Печально видеть, что всё пришло к концу, но нужно уважать это решение, потому что если они не могут дать и если испытывают физическую боль, и не могут дать поклонникам то, на что те рассчитывают, я уважаю их решение уйти, будучи на коне. Мне не нравится видеть группы, превратившиеся в бледную тень былого величия, есть несколько таких, кого я недавно видел и кто продолжает выступать... Я не буду называть их, но кто-то из их состава был в группе всего лишь какое-то время, а остальные и вовсе не оригинальные участники. Так что я не знаю, я предпочту такой поступок, который сделали RUSH, — уйти на вершине и сохранить лучшие воспоминания о том, чего они смогли достичь».





MIKE PORTNOY Says






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