сегодня



MIKE PORTNOY : «Жаль, что RUSH всё» MIKE PORTNOY выразил сожаление, что RUSH завершили музыкальную карьеру, однако считает, что канадская группа заслуживает уважения за то, что ушла на коне. В интервью "The Chainsaw Symphony" он сказал, что понимает, почему группа приняла подобное решение:



«Я рос на них и был серьёзно увлечён их музыкой в середине, да даже начале 1980-х, когда был подростком. Neil тогда был моим героем, и для меня большая честь, что мы стали хорошими друзьями, и я лелею эти отношения. И я по-прежнему остаюсь поклонником RUSH.



Печально видеть, что всё пришло к концу, но нужно уважать это решение, потому что если они не могут дать и если испытывают физическую боль, и не могут дать поклонникам то, на что те рассчитывают, я уважаю их решение уйти, будучи на коне. Мне не нравится видеть группы, превратившиеся в бледную тень былого величия, есть несколько таких, кого я недавно видел и кто продолжает выступать... Я не буду называть их, но кто-то из их состава был в группе всего лишь какое-то время, а остальные и вовсе не оригинальные участники. Так что я не знаю, я предпочту такой поступок, который сделали RUSH, — уйти на вершине и сохранить лучшие воспоминания о том, чего они смогли достичь».























+3 -1









просмотров: 444

