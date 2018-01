23 янв 2018



Новое видео JOSH TODD & THE CONFLICT "The Story Of My Life", новое видео группы JOSH TODD & THE CONFLICT, в состав которой входят Josh Todd и Stevie Dacanay (a.k.a. Stevie D.) из BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Year Of The Tiger", выход которого состоялся пятнадцатого сентября на Century Media Records.























