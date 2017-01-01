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*The Starbreakers*



23 янв 2018 : 		 Видео с выступления THE STARBREAKERS

19 мар 2017 : 		 Видео с выступления THE STARBREAKERS

10 фев 2017 : 		 Гитаристка ALICE COOPER и вокалистка HUNTRESS в THE STARBREAKERS

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|||| 23 янв 2018

Видео с выступления THE STARBREAKERS

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Видео с выступления THE STARBREAKERS, состоявшегося 18 января в клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.

Состав команды:

* Jill Janus (HUNTRESS, CHELSEA GIRLS) - vocals
* Nita Strauss (ALICE COOPER, THE IRON MAIDENS) - guitar
* Courtney Cox (THE IRON MAIDENS, FEMME FATALE) - Guitar
* Lindsay Martin (THE AVIATORS, GLAM SKANKS) - Drums
* Emily Ruvidich (MISTY DAY) - Bass





THE STARBREAKERS Feat. NITA STRAUSS, JILL JANUS: Video Footage Of Whisky Concert






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