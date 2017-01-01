23 янв 2018



Видео с выступления THE STARBREAKERS Видео с выступления THE STARBREAKERS, состоявшегося 18 января в клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.



Состав команды:



* Jill Janus (HUNTRESS, CHELSEA GIRLS) - vocals

* Nita Strauss (ALICE COOPER, THE IRON MAIDENS) - guitar

* Courtney Cox (THE IRON MAIDENS, FEMME FATALE) - Guitar

* Lindsay Martin (THE AVIATORS, GLAM SKANKS) - Drums

* Emily Ruvidich (MISTY DAY) - Bass























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