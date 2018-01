23 янв 2018



SLAYER объявили даты тура по США Группа SLAYER объявила даты первой части прощального мирового турне, стартующего в марте в США. В нем также примут участие LAMB OF GOD, ANTHRAX, BEHEMOTH и TESTAMENT:



May 10 - Valley View Casino Center, San Diego, CA

May 11 - FivePoint Amphitheatre, Irvine, CA

May 13 - Papa Murphy's Park at Cal Expo, Sacramento, CA

May 16 - PNE forum, Vancouver, BC

May 17 - South Okanagan Events Centre, Penticton, BC

May 19 - Big Four, Calgary, AL

May 20 - Shaw Centre, Edmonton, AB

May 22 - Bell MTS Place, Winnipeg, MB

May 24 - The Armory, Minneapolis, MN

May 25 - Hollywood Casino Amphitheatre, Chicago, IL

May 27 - Michigan Lottery Amphitheatre @ Freedom Hill, Detroit, MI

May 29 - Budweiser Stage, Toronto, ON

May 30 - Place Bell, Montreal, PQ

Jun. 01 - Mohegan Sun, Uncasville, CT

Jun. 02 - PNC Banks Arts Center, Holmdel, NJ

Jun. 04 - Santander Arena, Reading, PA

Jun. 06 - Riverbend Music Center, Cincinnati, OH

Jun. 07 - Blossom Music Center, Cleveland, OH

Jun. 09 - KeyBank Pavilion, Pittsburgh, PA

Jun. 10 - Jiffy Lube Live, Bristow, VA

Jun. 12 - VUHL Amphitheatre, Virginia Beach, VA

Jun. 14 - PNC Music Pavilion, Charlotte, NC

Jun. 15 - Orlando Amphitheatre, Orlando, FL

Jun. 17 - Smart Financial Center, Houston, TX

Jun. 19 - The Bomb Factory, Dallas, TX

Jun. 20 - Austin 360 Amphitheatre, Austin, TX



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe: «Если вам выпал хоть раз шанс выступить с живой легендой, такой как SLAYER, то вы везунчик и это невероятная честь. SLAYER пригласили нас на наши первые два концерта за океаном. SLAYER брали нас с собой в несколько разных туров, как домашних, так и заокеанских. Ребята из команды, как и их техники, всегда были невероятно добрыми по отношению к нашей группе. Неоспорим тот факт, что SLAYER создали жанр экстремального металла и все современные команды должны петь им за это осанну — и я знаю, мы это делаем. И быть приглашенными в прощальный тур — ну что же, повод остановиться и осознать, как же тебе повезло. Славься SLAYER! Увидимся на концертах...»



Басист ANTHRAX Frank Bello: «Настоящая честь быть участником прощального тура SLAYER. ANTHRAX и SLAYER не один десяток лет колесим по свету вместе, мы семья, группы и техники, так что мы хотим помочь SLAYER зажечь по максимуму в их прощальном турне. Но вы же понимаете, что в конечном счете, SLAYER будут жить вечно!»



Лидер BEHEMOTH Nergal: «Так так так... мечты сбываются... ВНОВЬ. BEHEMOTH вновь объединяются с могучими SLAYER для нового серьезного тура по Америке! Если спросите, то я отвечу, что это будет что-то с чем-то! Я с нетерпением жду новой встречи с нашим американским легионом до того, как мы выпустим новую пластинку. Один из самых грандиозных металл туров года: TESTAMENT, BEHEMOTH, ANTHRAX, LAMB OF GOD и SLAYER. Можете такое пропустить? Да хрена лысого!»



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy: «Вновь выйти на одну сцену со SLAYER для нас большая часть, а уж принять участие в прощальном туре дополнительная привилегия. SLAYER оказали влияние на множество агрессивных групп за свою карьеру. И это турне будем грандиозным для всех, кто вовлечен. Окажите себе услугу, освободите ту дату, когда тур приедет к вам в город. Это будет ваш последний шанс — увидеть тур подобный этому. Северная Америка, готовься к разрушению!»



















+4 -2









просмотров: 604