ROB ZOMBIE начнёт съёмки сиквела "Devil's Rejects"? По слухам, ROB ZOMBIE в марте начнёт съёмки сиквела фильма 2005 года "The Devil's Rejects" — "The Devil's Rejects 2: Three From Hell", продолжающего историю семьи Firefly, — Sid'a Haig'a в роли Captain'a Spaulding'a, Bill'a Moseley в роли Otis'a и Sheri Moon Zombie в роли Baby, которых, как мы все помним, начинили пулями в конце первой части.



Пока неизвестно, собирается ли Rob «вернуть к жизни» это трио или постарается каким-то образом объяснить, как они смогли выжить под градом пуль.



Многие считают "The Devil's Rejects" лучшим фильмом Zombie, это сиквел его режиссёрского дебюта, "House Of 1,000 Corpses", в котором впервые появилась семья Firefly.















