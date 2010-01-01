23 янв 2018



Лидер MEGADETH: «Надеюсь, будут еще шоу Big 4 до ухода SLAYER » Лидер MEGADETH Dave Mustaine отреагировал на вчерашнее заявление SLAYER о последнем мировом турне, написав в Твиттере:



«Надеюсь, что до ухода SLAYER состоится еще как минимум одно шоу Большой Четверки. Иначе было бы неправильно, согласны?»















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