24 янв 2018



Новое видео ACCU§ER "Catacombs", новое видео ACCU§ER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Mastery", выход которого намечен на 26 января на Metal Blade Records:



"Mission: Missile"

"The Real World"

"Solace In Sorrow"

"Time For Silence"

"My Skin"

"Catacombs"

"Mourning"

"Ruthless"

"Into The Black"

"The Mastery"















+1 -2



( 2 )





просмотров: 454