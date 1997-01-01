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24 янв 2018
MILLENNIAL REIGN сменили вокалиста
MILLENNIAL REIGN объявили об уходе из команды James'a Guest'a.
«У James'a есть серьезный бизнес и он много времени проводит в разъездах и поэтому у него попросту не остается времени на то, чтобы что-то сочинять и записывать вокал, а также выступать. Мы желаем ему всяческих успехах в его делах!»
Его место займет Travis Wills, известный по работе Infidel Rising.
«Мы очень рады, что Travis теперь в нашем составе. Его вокальный стиль и навыки мелодиста отлично вписываются в нашу команду. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами на концертах в 2018!»
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