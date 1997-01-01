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*Millennial Reign*



24 янв 2018 : 		 MILLENNIAL REIGN сменили вокалиста

10 апр 2017 : 		 MILLENNIAL REIGN нашли новых участников

1 дек 2015 : 		 Новое видео MILLENNIAL REIGN

30 окт 2015 : 		 Новая песня MILLENNIAL REIGN

7 окт 2015 : 		 Видео с текстом от MILLENNIAL REIGN

26 авг 2015 : 		 Новый альбом MILLENNIAL REIGN выйдет в октябре

3 фев 2014 : 		 Новая песня MILLENNIAL REIGN

6 янв 2014 : 		 Новая песня MILLENNIAL REIGN

23 янв 2009 : 		 Бывшие участники PANTERA и PHANTOM-X создали новую группу

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|||| 24 янв 2018

MILLENNIAL REIGN сменили вокалиста

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MILLENNIAL REIGN объявили об уходе из команды James'a Guest'a.

«У James'a есть серьезный бизнес и он много времени проводит в разъездах и поэтому у него попросту не остается времени на то, чтобы что-то сочинять и записывать вокал, а также выступать. Мы желаем ему всяческих успехах в его делах!»

Его место займет Travis Wills, известный по работе Infidel Rising.

«Мы очень рады, что Travis теперь в нашем составе. Его вокальный стиль и навыки мелодиста отлично вписываются в нашу команду. Мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами на концертах в 2018!»

MILLENNIAL REIGN Announce New Vocalist



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