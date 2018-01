24 янв 2018



Новое видео TWITCHING TONGUES "Harakiri", новое видео группы TWITCHING TONGUES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gaining Purpose Through Passionate Hatred", выходящего девятого марта на Metal Blade Records:



"AWOL (State Of The Union)"

"Harakiri"

"Kill For You"

"T.F.R."

"Forgive & Remember"

"Gaining Purpose"

"Long Gone"

"The Sound Of Pain"

"Defection (Union Of The State)"



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD

- Ultra clear vinyl + download card (limited to 500 copies - USA exclusive)

- Metallic gold/black split vinyl + download card (limited to 250 copies - USA exclusive)

- Metallica gold w/ black smoke vinyl + download card (limited to 250 copies - USA exclusive)

- Ultra clear w/ black smoke and metallic gold splatter vinyl + download card (limited to 500 copies via Closed Casket)

- Black w/ bronze splatter vinyl + download card (limited to 300 copies - EU exclusive)

- Beer inside grey split vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)



