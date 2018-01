24 янв 2018



Новая песня MAMMOTH GRINDER "Blazing Burst", новая песня MAMMOTH GRINDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cosmic Crypt", выход которого намечен на 26 января на Relapse Records:



"Grimmenstein"

"Servant Of The Most High"

"Blazing Burst"

"Divine Loss"

"Molotov"

"Superior Firepower"

"Human Is Obsolete"

"Locust’s Nest"

"Mysticism"

"Rotting Robes"

"Cosmic Crypt"

















