24 янв 2018 : Концертное видео WARPATH



24 янв 2018



Концертное видео WARPATH Профессиональное видео полного выступления WARPATH, состоявшегося на фестивале Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



"Reborn"

"I Don't Care"

"Against Everyone"

"Massive"

"Paranoia"

"Offensive Behaviour"

"Crossing"

"God Is Dead"









