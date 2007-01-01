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Дом, в котором покончил с собой вокалист LINKIN PARK , доступен для аренды По сообщению Realtor.com, дом, в котором покончил с собой вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон, доступен для аренды за 8 800 долларов в месяц. Ранее вдова вокалиста попросила поклонников прекратить приносить к дому цветы, письма и другие выражения признания в любви и поклонения Честеру.















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