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Вокалист MACHINE HEAD : «Я не слышу, что многие рок- и металл-группы о чём-то заявляют» Вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn недавно поговорил с "Heavy Demons" и ответил на вопрос, как текущая политическая ситуация отразилась на текстах нового альбома:



«О да, сейчас то ещё безумие. Несколько раз я задавался вопросом: "Эй, мы тут такое дерьмо развели на записи, надо ли говорить об этом? Будет ли правильно это делать? Должны ли мы предложить такое нашим поклонникам?"



Я считаю, что неотъемлемая часть того, чтобы быть артистом, — это обладать яйцами и не прятать голову в песок из-за того, что кому-то не понравится то, а кому-то это — ты просто должен делать то, что делаешь, и брать на себя ответственность, если кому-то это не понравилось, но при этом зная, что ты следовал своему сердцу, и зная, что яйца у тебя из стали. В итоге это всё, за что ты должен держаться. И я считаю, что многие... Не знаю, как думают остальные группы, но я не вижу и не слышу, что многие рокеры и металлисты встают и что-то декларируют. И эта пластинка своего рода реакция на это».



Основой для песни "Bastards" стал реальный разговор Flynn'a со своим сыном сразу после выборов президента в 2016, когда он объяснял положение в стране со своей точки зрения.























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