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*Von Hertzen Brothers*



24 янв 2018 : 		 Видео с текстом от VON HERTZEN BROTHERS

29 сен 2015 : 		 Новое видео VON HERTZEN BROTHERS

2 июн 2015 : 		 Новое видео VON HERTZEN BROTHERS

12 фев 2015 : 		 Новое видео VON HERTZEN BROTHERS

22 янв 2015 : 		 Новый альбом VON HERTZEN BROTHERS выйдет в марте

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|||| 24 янв 2018

Видео с текстом от VON HERTZEN BROTHERS

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VON HERTZEN BROTHERS опубликовали официальное видео с текстом на композицию "Long Lost Sailor", которая вошла в их последнюю работу "War Is Over".



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