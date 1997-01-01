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Переиздания COCTEAU TWINS выйдут весной
4AD подтвердили, что в этом году состоится выход виниловых версий альбомов COCTEAU TWINS. 16 марта будут выпущены альбомы "Head Over Heels" 1983 года и "Treasure" 1984 года, а остальные релизы выйдут позднее.
Новый мастер для этих изданий был создан на основе оригинальных аналоговых лент, и каждый альбом будет издан на 180-граммовом виниле и снабжён карточкой, позволяющей скачать цифровую версию альбома.
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