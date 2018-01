Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Acoustic Ambient Blues Body Music Classic Core Death'n'Roll Electro Ethno Folk Fusion Gothic Hard 'n' Heavy Industrial Instrumental Jazz Metal Neoclassic Noise Pop Punk Rock Visual Kei Wave

Дата : с по SLAYER собрались на покой? [59] Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [55] Итоги 2017 года [55] Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40] Новая песня MACHINE HEAD [38] все новости группы







Chris Squire







25 янв 2018 : Переиздание альбома CHRIS SQUIRE выйдет весной

сегодня



Переиздание альбома CHRIS SQUIRE выйдет весной 27 апреля на Esoteric Recordings состоится релиз делюкс-версии сольного альбома басиста YES Chris'a Squire'a, в оригинале выпущенного в 1975 году. Новая первсия будет доступна в лимитированном варианте, содержащем 2 CD, 2 DVD, реплики разворотного винила с постером и два 7-дюймовыйх сингла.



Новый стереомикс сделал Jakko Jakszyk, а ремастерированный вариант с четырьмя бонус-треками, доступными на CD впервые, — Paschal Byrne. В DVD войдут микс 5.1 surround sound и документальные промо и интервью. Издание дополнит 36-страничный буклет с эссе от Sid'a Smith'a и интервью с Bill'a Buford'a, Patrick'a Moraz'a, Gregg'a Jackman'a и Jakko Jakszyk'a.



Содержимое бокс-сета:



CD1: Fish Out of Water - New stereo mix



Hold Out Your Hand

You By My Side

Silently Falling

Luck Seven

Safe (Canon Song)



CD2: Fish Out Of Water - Original 1975 mix



Hold Out Your Hand

You By My Side

Silently Falling

Luck Seven

Safe (Canon Song)

Lucky Seven (Single version)

Silently Falling (Single version)

Run With The Fox (Squire & White)

Return Of The Fox (Squire & White)



DVD1: Fish Out Of Water 5.1 surround sound mix/stereo mix/remastered stereo mix



Hold Out Your Hand

You By My Side

Silently Falling

Luck Seven

Safe (Canon Song)



DVD2



Fish Out Of Water 1975 promotional film, ft Hold Out Your Hand and You By My Side

Interview with Chris Squire by Jon Kirkman

Fish Out Of Water audio commentary with Chris Squire



LP

Hold Out Your Hand

You By My Side

Silently Falling

Luck Seven

Safe (Canon Song)



7-inch singles

Lucky Seven b/w Silently Falling

Run With The Fox b/w Return Of The Fox





+1 -0









просмотров: 61