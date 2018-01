сегодня



Новый бокс-сет FRANK ZAPPA выйдет весной Полная версия выступления FRANK'a ZAPPA'ы в Hollywood’s Roxy Theatre в 1973 году будет выпущена в виде 7-дискового бокс-сета, также содержащего редкие репетиционные записи, ранее нереализованные треки и другой материал, записанный в студии Boltic. Материал будет издан с миксами 2016 года от Craig'a Parker'a Adams'a в варианте 96K/24, а также снабжён 48-страничным буклетом с фотографиями с выступлений, заметками от Joe Travers'а и эссе от друга семьи Zappa'ы Jen'a Jewel'а Brown'a и американского автора-исполнителя Dave'a Alvin'a.



DISC 1

12-9-73 Show 1

1. Sunday Show 1 Start 4:59

2. Cosmik Debris 11:33

3. “We’re Makin’ A Movie” 3:16

4. Pygmy Twylyte 9:08

5. The Idiot Bastard Son 2:19

6. Cheepnis 3:44

7. Hollywood Perverts 1:07

8. Penguin In Bondage 5:54

9. T’Mershi Duween 1:56

10. The Dog Breath Variations 1:44

11. Uncle Meat 2:29

12. RDNZL 5:14

13. Montana 7:49

14. Dupree’s Paradise 15:25

TT: 76:43



DISC 2

1. Dickie’s Such An Asshole 10:29

12-9-73 Show 2

2. Sunday Show 2 Start 4:08

3. Inca Roads 8:27

4. Village Of The Sun 4:19

5. Echidna’s Arf (Of You) 4:01

6. Don’t You Ever Wash That Thing? 13:22

7. Slime Intro :59

8. I’m The Slime 3:34

9. Big Swifty 9:01

TT: 58:25



DISC 3

1. Tango #1 Intro 3:50

2. Be-Bop Tango (Of The Old Jazzmen’s Church) 18:12

3. Medley:

King Kong

Chunga’s Revenge

Son Of Mr. Green Genes 9:46

12-10-73 Show 1

4. Monday Show 1 Start 5:31

5. Montana 6:57

6. Dupree’s Paradise 21:26

7. Cosmik Intro 1:05

8. Cosmik Debris 8:05

TT: 74:57



DISC 4

1. Bondage Intro 1:52

2. Penguin In Bondage 6:54

3. T’Mershi Duween 1:52

4. The Dog Breath Variations 1:48

5. Uncle Meat 2:29

6. RDNZL 4:59

7. Audience Participation - RDNZL 3:08

8. Pygmy Twylyte 4:05

9. The Idiot Bastard Son 2:21

10. Cheepnis 4:49

11. Dickie’s Such An Asshole 10:21

12-10-73 Show 2

12. Monday Show 2 Start 5:13

13. Penguin In Bondage 6:33

14. T’Mershi Duween 1:52

15. The Dog Breath Variations 1:46

16. Uncle Meat 2:28

17. RDNZL 5:11

TT: 67:50



DISC 5

1. Village Of The Sun 4:05

2. Echidna’s Arf (Of You) 3:54

3. Don’t You Ever Wash That Thing? 6:56

4. Cheepnis - Percussion 4:08

5. “I Love Monster Movies” 2:10

6. Cheepnis 3:35

7. “Turn The Light Off”/Pamela’s Intro 3:59

8. Pygmy Twylyte 7:23

9. The Idiot Bastard Son 2:22

10. Tango #2 Intro 2:01

11. Be-Bop Tango (Of The Old Jazzmen’s Church) 22:08

TT: 62:46



DISC 6

1. Dickie’s Such An Asshole 15:39

Bonus Section: 12-10-73 Roxy Rehearsal

2. Big Swifty - In Rehearsal 2:50

3. Village Of The Sun 3:13

4. Farther O’Blivion - In Rehearsal 5:34

5. Pygmy Twylyte 6:17

Unreleased Track

6. That Arrogant Dick Nixon 2:19

12-12-73 Bolic Studios Recording Session

7. Kung Fu - In Session 4:50

8. Kung Fu - with guitar overdub 1:17

9. Tuning and Studio Chatter 3:38

10. Echidna’s Arf (Of You) - In Session 1:22

11. Don’t Eat The Yellow Snow - In Session 9:49

12. Nanook Rubs It - In Session 5:41

13. St. Alfonzo’s Pancake Breakfast - In Session 2:46

14. Father O’Blivion - In Session 2:31

15. Rollo (Be-Bop Version) 2:36

TT: 70:31



DISC 7

12-8-73 Sound Check/Film Shoot

1. Saturday Show Start 2:20

2. Pygmy Twylyte/Dummy Up* 20:25

3. Pygmy Twylyte - Part II 14:25

4. Echidna’s Arf (Of You) 3:42

5. Don’t You Ever Wash That Thing? 6:01

6. Orgy, Orgy 3:39

7. Penguin In Bondage 6:30

8. T’Mershi Duween 1:53

9. The Dog Breath Variations 1:45

10. Uncle Meat/Show End 4:01

TT: 64:46





