Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [59]
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [55]
*Итоги 2017 года [55]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новая песня MACHINE HEAD [38]
*
[= ||| все новости группы



*Kino*



25 янв 2018 : 		 Новый альбом KINO выйдет весной

| - |
|||| сегодня

Новый альбом KINO выйдет весной

*
zoom
*
* *
John Mitchell, Pete Trewavas и John Beck объединились с Craig'ом Blundell'ом для записи нового альбома KINO, первого с момента выхода диска "Picture" в 2005 году, релиз которого запланирован на 23 марта на InsideOut Music.

Mitchell: «Мы начали сочинять ещё в августе. У Pete'a было несколько тем, у меня что-то, так слово за слово, и всё получилось».

Beck записывал альбом в качестве гостевого участника.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 224

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Diary of Dreams Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом