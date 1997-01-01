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Новый альбом KINO выйдет весной
John Mitchell, Pete Trewavas и John Beck объединились с Craig'ом Blundell'ом для записи нового альбома KINO, первого с момента выхода диска "Picture" в 2005 году, релиз которого запланирован на 23 марта на InsideOut Music.
Mitchell: «Мы начали сочинять ещё в августе. У Pete'a было несколько тем, у меня что-то, так слово за слово, и всё получилось».
Beck записывал альбом в качестве гостевого участника.
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