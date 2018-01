сегодня



Новое видео TEMPLES ON MARS "So In Love With Your Own Drug", новое видео группы TEMPLES ON MARS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из пока не получившего название альбома, выходящего в апреле на Primordial Records. http://www.templesonmars.com/







