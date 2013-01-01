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*Sound of Contact*



25 янв 2018 : 		 Из SOUND OF CONTACT ушли два человека

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21 мар 2013 : 		 SOUND OF CONTACT на INSIDEOUT MUSIC

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Из SOUND OF CONTACT ушли два человека

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Simon Collins и Kelly Nordstrom объявили об уходе из группы SOUND OF CONTACT.

«Всем привет, на связи Simon. Мы с сожалением сообщаем вам такие новости, но Kelly Avril Nordstrom и я приняли решение покинуть группу по причинам, которые мы не будем озвучивать из уважения к остальным участникам команды. Полноценный релиз мы представим чуть позже. Не описать словами, как мы сожалеем о том, что сообщаем нашим поклонникам такие новости. Совсем скоро вы о нас услышите!»



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