Новый альбом BLACKBERRY SMOKE выйдет весной BLACKBERRY SMOKE выпустят новую работу, получившую название "Find A Light", шестого апреля на Earache Records.



Трек-лист:



Flesh And Bone

Run Away From It All

The Crooked Kind

Medicate My Mind

I’ve Got This Song

Best Seat In The House

I’ll Keep Ramblin’ (feat. Robert Randolph)

Seems So Far

Lord Strike Me Dead

Let Me Down Easy (feat. Amanda Shires)

Nobody Gives A Damn

Till The Wheels Fall Off

Mother Mountain (feat. The Wood Bros)





