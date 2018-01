25 янв 2018



Видео с текстом от SECRET ILLUSION SECRET ILLUSION опубликовали официальное видео с текстом на песню "Hope Is Lost", которая взята из выходящего первого февраля на Lion Music альбома "Awake Before The Dawn":



"Curtain Falls"

"Neverland"

"Fall Of Human Kind"

"Sailing The Open Sea"

"Hope Is Lost"

"Kings And Pawns (Napoleon)"

"Winds Of Tomorrow"

"Falling"

"Eerie"

"Awake Before The Dawn"

















