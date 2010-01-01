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*Black Label Society*



26 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

23 янв 2018 : 		 ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

19 янв 2018 : 		 Бывший гитарист BLACK LABEL SOCIETY признан виновным

10 янв 2018 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 ноя 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

2 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

1 авг 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

17 мар 2017 : 		 Новое видео гитариста BLACK LABEL SOCIETY

6 фев 2017 : 		 Сольный альбом гитариста BLACK LABEL SOCIETY выйдет зимой

17 ноя 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY выпустит второй инструментальный альбом

19 янв 2016 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK LABEL SOCIETY планирует запись сольного альбома

18 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

11 янв 2015 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

10 июл 2014 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

23 май 2014 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

31 мар 2014 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

21 мар 2014 : 		 Новый гитарист BLACK LABEL SOCIETY на Musikmesse

24 янв 2014 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

21 янв 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

20 янв 2014 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: "BLACK SABBATH с DIO — это не BLACK SABBATH"

8 янв 2014 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет в апреле

2 янв 2014 : 		 Гитарист LIZZY BORDEN в BLACK LABEL SOCIETY

3 дек 2013 : 		 BLACK LABEL SOCIETY расстались с гитаристом

12 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD BLACK LABEL SOCIETY

19 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK LABEL SOCIETY

4 сен 2013 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

10 авг 2013 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

20 июл 2013 : 		 Фрагмент выступления BLACK LABEL SOCIETY

19 июл 2013 : 		 DVD BLACK LABEL SOCIETY выйдет в сентябре

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления BLACK LABEL SOCIETY

25 июн 2013 : 		 ZAKK WYLDE фэнам: 'Вылез на сцену - в тюрьму!'

3 май 2013 : 		 BLACK LABEL SOCIETY поедут в GIGANTOUR

8 мар 2013 : 		 Сет-лист концерта BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2013 : 		 Детали съемки DVD BLACK LABEL SOCIETY

29 дек 2012 : 		 BLACK LABEL SOCIETY снимут DVD в марте

20 окт 2012 : 		 BLACK LABEL SOCIETY снимут DVD в январе

13 сен 2012 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от BLACK LABEL SOCIETY

3 ноя 2011 : 		 Рождественский ЕР BLACK LABEL SOCIETY

28 окт 2011 : 		 Первые шесть альбомов BLACK LABEL SOCIETY выйдут на виниле

9 май 2011 : 		 Новый релиз BLACK LABEL SOCIETY доступен для прослушивания

2 май 2011 : 		 Новый барабанщик BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2011 : 		 ZAKK WYLDE в программе 'Lopez Tonight'

30 апр 2011 : 		 Трейлер нового релиза BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2011 : 		 Выход нового релиза BLACK LABEL SOCIETY отложен

12 мар 2011 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет в мае

5 мар 2011 : 		 BLACK LABEL SOCIETY на SWEDEN ROCK FESTIVAL

26 фев 2011 : 		 Видео с первого выступления BLACK LABEL SOCIETY с новым ударником

25 фев 2011 : 		 BLACK LABEL SOCIETY поменяли ударника

26 окт 2010 : 		 Новый сингл BLACK LABEL SOCIETY

10 авг 2010 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY доступен для прослушивания

6 авг 2010 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: 'Doom Troopin' Live' выйдет на Blu-Ray

23 июл 2010 : 		 E-Card от BLACK LABEL SOCIETY

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

17 июн 2010 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

16 июн 2010 : 		 BLACK LABEL SOCIETY, CHILDREN OF BODOM и CLUTCH поедут в турне по Северной Америке

3 июн 2010 : 		 Новый сингл BLACK LABEL SOCIETY выйдет в июне

13 май 2010 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет с четырьмя обложками

5 май 2010 : 		 Название нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

1 май 2010 : 		 Дата выхода нового альбома BLACK LABEL SOCIETY

9 фев 2010 : 		 BLACK LABEL SOCIETY расстались с барабанщиком

30 дек 2009 : 		 Выход нового альбома BLACK LABEL SOCIETY намечен на июнь

24 фев 2009 : 		 Информация о новом диске BLACK LABEL SOCIETY

21 июн 2007 : 		 BLACK LABEL SOCIETY разорвали контракт с ROADRUNNER RECORDS

25 янв 2007 : 		 BLACK LABEL SOCIETY вместе с Оззи Осборном заедут в Россию

5 сен 2006 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: Видеоклип "Concrete Jungle" в сети

4 апр 2006 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: Новый альбом летом

20 сен 2005 : 		 BLACK LABEL SOCIETY расстались с басистом и объявили о замене

18 авг 2005 : 		 BLACK LABEL SOCIETY: сборник "Kings Of Damnation" на подходе

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ZAKK WYLDE исполнил новую тему BLACK LABEL SOCIETY

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ZAKK WYLDE в ходе визита в Planet Rock, Hendrix Flat, 23 Brook Street, исполнил новую композицию BLACK LABEL SOCIETY “The Day That Heaven Had Gone Away”.

ZAKK WYLDE Performs New BLACK LABEL SOCIETY Song вЂњThe Day That Heaven Had Gone AwayвЂќ; Planet Rock Live Session Video Streaming









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