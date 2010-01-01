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Новая работа BLACK VEIL BRIDES самая успешная в карьере Новый альбом BLACK VEIL BRIDES "Vale" дебютировал на первой строчке Rock Albums Chart, а также третье место в Billboard Top Rock Albums Chart, что является пока лучшим показателем в истории коллектива.



Диск также попал на первое место в iTunes Top Rock Albums Chart, на пятое место в Overall Top Albums Chart и дебютировал среди лучших альбомов в Overall Top Albums Chart в 25 странах.















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