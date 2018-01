25 янв 2018



Видео с текстом от ATHANASIA ATHANASIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Cyclops Lord (My Will Is Done)", которая взята из альбома "The Order Of The Silver Compass":



“Read Between The Lines”

“Spoils Of War”

“The Order Of The Silver Compass”

“Cyclops Lord (My Will Is Done)”

“The Bohemian”

“Mechanized Assault”

“Nightmare Sound”

“White Horse”

















просмотров: 217