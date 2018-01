сегодня



METALLICA : переиздание ЕР выйдет в апреле 13 апреля в честь Дня Музыкального Магазина состоится выход давно отсутствующего в продаже ЕР METALLICA, "The $5.98 EP - Garage Days Re-Revisited", который будет доступен в следующих вариантах:



* CD

* Limited Edition CD with a Lenticular Longbox

* LP (180-gram black vinyl)

* Limited-Edition Colored LP (180g red-orange vinyl — only available at Metallica.com and at Indie Retail)

* Limited-Edition LP Picture Disc (Metallica.com Exclusive)

* Limited-Edition Cassette (with the entire EP on both sides, just like the original)

* Streaming & Download



Ремастеринг материала проводил Chris Bellman в Bernie Grundman Mastering, Hollywood, California.



Трек-лист:



01. Helpless (originally recorded by DIAMOND HEAD)

02. The Small Hours (originally recorded by HOLOCAUST)

03. The Wait (originally recorded by KILLING JOKE)

04. Crash Course In Brain Surgery (originally recorded by BUDGIE)

05. Last Caress / Green Hell (originally recorded by MISFITS)















