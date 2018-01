сегодня



Барабанщик ANTHRAX знал заранее, что SLAYER собрались уходить Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante сообщил, что «уже какое-то время знал о том, что SLAYER собрались уходить» — об этом он рассказал в интервью Jason'у "Bakko" Bakken'у:



«Кажется, я догадывался о том, что некоторые участники группы могут чувствовать на текущий момент, и я полностью понимаю эти чувства, потому что у меня схожие ощущения. Когда я их вчера встретил, меня как будто дёрнуло. Я начал понимать, что к этому уже были предпосылки раньше.



Я никогда не смотрю на возраст. Единственное, когда я это замечаю, когда кто-то привлекает моё внимание по этому вопросу или поздравляет с днём рождения и всё такое, вот только тогда. Или сейчас, когда это стало важно для людей, особенно с учётом того, скольких уже нет. Так что когда вчера SLAYER выложили это видео, меня как-будто немного дёрнуло, и я подумал: "Вот же ж бл...! Это же... Может быть, мы все катимся к концу нашего пути..." И я думаю, такие мысли появились у многих людей, как музыкантов, так и фанатов.



Я вдруг понял, что жизнь начала брать своё... Фанаты просто... думаю, они переживают, кто же тогда останется? Всё это дерьмецо из группок, что крутится сейчас?!»



Benante добавил, что понимает, почему многим так трудно отпустить своих самых любимых музыкантов:



«Думаю, что фанаты хотят, чтобы эти группы жили вечно, и, естественно, я из их числа. Но тут столько факторов... Хотели бы вы видеть вашу любимую команду и сказать: "О мой Бог! Это же просто ужас-ужас. Они даже играть не могут". Потому что я видел такое. И остаётся только подумать: "Вот же ж..." Хреновое ощущение. И я не хочу, чтобы мои любимые музыканты или любимые группы повторяли подобный путь, но с другой стороны есть и такое: "Нет, нет и ещё раз нет. Ностальгия, чувак. Мне по-прежнему это нужно в моей жизни. Не делайте такого со мной!"



Но вам нужно помнить об одном: это может быть песня, это может быть фильм или что-то ещё, но это то, что перенесёт вас туда, где вы, быть может, были счастливее всего. И это очень здорово, особенно для всех нас — вернуться в то место, где мы чувствовали себя в безопасности, счастливыми. Ты не нёс никакой ответственности. Кому какое дело? Кому какое дело, сколько сейчас на часах? Да срать и ссать. Это как вспомнить те деньки, когда ты просиживал долбаную ночь, чтобы только пройти игрушку, и не парился об этом на следующий день. Вот всё в таком духе. Быть в туре, выходить на сцену вечером, петь, слушать музыку, а затем просыпаться утром и всё по новой. И не грузиться происходящим в мире, но париться о том, что там кто твиттнет. Я к тому, это же безумие».









ANTHRAX will release its long-awaited live-in-concert DVD, "Kings Among Scotland", on April 27 via Megaforce. The DVD will be preceded by ANTHRAX's North American co-headline tour with KILLSWITCH ENGAGE — "KillThrax 2018" — set to kick off January 25 in Montreal.









