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25 янв 2018
Винил CORRUPT MORAL ALTAR выйдет весной
Новый альбом группы CORRUPT MORAL ALTAR, в состав которой входит нынешний туровый гитарист NAPALM DEATH John Cooke "Eunoia", будет выпущен на виниле девятого марта:
01. Human Cry
02. Engineering Consent
03. Crime And Disease
04. Night Chant
05. Survivor's Guilt
06. Born In The Caul
07. Burning Bridges And Burning Homes
08. The All Consuming Self
09. Rat King
10. Destroying Everything You Believe In
11. Body Horror
12. On Judith's Birthday
13. Five Years
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