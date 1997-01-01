Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [59]
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [55]
*Итоги 2017 года [55]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новая песня MACHINE HEAD [38]
*
[= ||| все новости группы



*Corrupt Moral Altar*



25 янв 2018 : 		 Винил CORRUPT MORAL ALTAR выйдет весной

17 июл 2014 : 		 Новый альбом CORRUPT MORAL ALTAR доступен для прослушивания

| - |
|||| 25 янв 2018

Винил CORRUPT MORAL ALTAR выйдет весной

*
zoom
*
* *
Новый альбом группы CORRUPT MORAL ALTAR, в состав которой входит нынешний туровый гитарист NAPALM DEATH John Cooke "Eunoia", будет выпущен на виниле девятого марта:

01. Human Cry
02. Engineering Consent
03. Crime And Disease
04. Night Chant
05. Survivor's Guilt
06. Born In The Caul
07. Burning Bridges And Burning Homes
08. The All Consuming Self
09. Rat King
10. Destroying Everything You Believe In
11. Body Horror
12. On Judith's Birthday
13. Five Years



NAPALM DEATH Guitarist's CORRUPT MORAL ALTAR: 'Eunoia' Album To Receive Physical Release




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 140

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Catharsis - 15 лет Имаго Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом