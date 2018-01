25 янв 2018



Винил CORRUPT MORAL ALTAR выйдет весной Новый альбом группы CORRUPT MORAL ALTAR, в состав которой входит нынешний туровый гитарист NAPALM DEATH John Cooke "Eunoia", будет выпущен на виниле девятого марта:



01. Human Cry

02. Engineering Consent

03. Crime And Disease

04. Night Chant

05. Survivor's Guilt

06. Born In The Caul

07. Burning Bridges And Burning Homes

08. The All Consuming Self

09. Rat King

10. Destroying Everything You Believe In

11. Body Horror

12. On Judith's Birthday

13. Five Years









Eunoia by Corrupt Moral Altar





+0 -2









просмотров: 140