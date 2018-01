25 янв 2018



ROTTING CHRIST выпустят сборник с новой песней 23 марта на Season Of Mist состоится выход сборника лучших песен ROTTING CHRIST, "Their Greatest Spells", одобренный лидером коллектива, Sakis'ом Tolis'ом, в который также войдет новая композиция "I Will Not Serve":



CD 1



01. The Sign of Prime Creation (3:21)

02. Athanati Este (5:39)

03. Non Serviam (5:11)

04. King Of A Stellar War (6:14)

05. Nemecic (4:15)

06. Grandis Spiritus Diavolos (5:51)

07. Art Of Sin (5:17)

08. Dying (4:49)

09. Archon (4:09)

10. Serve In Heaven (3:52)

11. Astral Embodiment (5:29)

12. After Dark I Feel (4:32)

13. Sorrowfull Farewell (4:51)

14. In Yumen-Xibalba (6:24)

15. Elthe Kyrie (4:49)

16. Cold Colours (3:36)



CD 2



01. The Sign Of Evil Existence (1:59)

02. Fgmenth Thy Gift (4:28)

03. Ze Nigmar (4:42)

04. Phobo's Synagogue (4:30)

05. Demonon Vrosis (4:54)

06. ...Pir Threontai (4:47)

07. Kata Ton Daimona Eaytoy (4:53)

08. Among Two Storms (4:09)

09. Semigod (4:39)

10. Welcome To Hel (4:26)

11. A Dynasty From The Ice (4:28)

12. Shadows Follow (4:33)

13. Forest of N'gai (5:49)

14. Feast of the Grand Whore (3:16)

15. Exiled Archangels (5:06)

16. Saturn Unlock Avey's Son (6:21)

17. I Will Not Serve (3:55)















