26 янв 2018



LYNYRD SKYNYRD отправляются в прощальный тур После более чем сорока лет активной деятельности и выпуска более шестидесяти альбомов, LYNYRD SKYNYRD объявили о прощальном туре "Last Of The Street Survivors Farewell Tour":



May 04 - Coral Sky Amphitheatre, West Palm Beach, Florida

May 05 - MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre, Tampa, Florida

May 11 - Starplex Pavilion, Dallas, Texas

May 12 - Cynthia Woods Mitchell Pavilion Presented by Huntsman, Houston, Texas

May 18 - Ak-Chin Pavilion, Phoenix, Arizona

May 19 - Mattress Firm Amphitheatre, Chula Vista, California

May 25 - Shoreline Amphitheatre, Mountain View, California

May 26 - Glen Helen Amphitheater, San Bernardino, California

Jun. 22 - PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey

Jun. 23 - Northwell Health at Jones Beach Theatre, Wantagh, New York

Jun. 29 - Coastal Credit Union Music Park, Raleigh, North Carolina

Jun. 30 - PNC Music Pavilion, Charlotte, North Carolina

Jul. 06 - Veterans United Home Loans Amphitheater, Virginia Beach, Virginia

Jul. 07 - Jiffy Lube Live, Bristow, Virginia

Jul. 13 - Darien Lake Amphitheater, Darien, New York

Jul. 14 - Xfinity Theatre, Hartford, Connecticut

Jul. 20 - Xfinity Center, Mansfield, Massachusetts*

Jul. 21 - Bethel Woods Center for the Arts, Bethel, New York

Jul. 27 - Blossom Music Center, Cleveland, Ohio

Jul. 28 - Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania

Aug. 03 - Hollywood Casino Amphitheatre, Tinley Park, Illinois

Aug. 04 - Ruoff Home Mortgage Music Center, Noblesville, Indiana

Aug. 10 - DTE Energy Music Theatre, Detroit, Michigan+

Aug. 11 - Budweiser Stage, Toronto, Ontario, Canada

Aug. 17 - Riverbend Music Center, Cincinnati, Ohio

Aug. 18 - Hollywood Casino Amphitheatre, St. Louis, Missouri

Aug. 24 - Lakeview Amphitheatre, Syracuse, New York

Aug. 25 - KeyBank Pavilion, Burgettstown, Pennsylvania

Aug. 31 - Oak Mountain Amphitheatre, Pelham, AL

Sep. 01 - Cellairis Amphitheatre at Lakewood, Atlanta, Georgia















+5 -1



( 4 )





просмотров: 780