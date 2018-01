сегодня



Трейлер концертного релиза L.A. GUNS Трейлер к новому концертному релизу L.A. GUNS, "Made In Milan" , выход которого намечен на 23 марта, доступен ниже.



Трек-лист:



CD:



01. No Mercy

02. Electric Gypsy

03. Killing Machine

04. Bow Solo/Over The Edge

05. Sex Action

06. Speed

07. One More Reason

08. Kiss My Love Goodbye

09. Don't Look At Me That Way

10. Malaria

11. Never Enough

12. Jelly Jam

13. The Ballad Of Jayne

14. Rip And Tear



DVD/Blu-ray:



01. No Mercy

02. Electric Gypsy

03. Killing Machine

04. Bow Solo/Over The Edge

05. The Bitch Is Back

06. Sex Action

07. Speed

08. One More Reason

09. Kiss My Love Goodbye

10. Don't Look At Me That Way

11. Malaria

12. Never Enough

13. Jelly Jam

14. The Ballad Of Jayne

15. Rip And Tear















