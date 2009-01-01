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LINKIN PARK хотят продолжать После выхода трех песен от вокалиста LINKIN PARK Mike'a Shinoda его спросили о том, что будет дальше для него и его коллег по группе:



«У меня есть все основания, чтобы продолжить работу с LP, и ребята чувствуют то же самое. Нам многое предстоит перестроить и ответить на вопросы, так что это займёт время».

















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