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*Whitesnake*



28 янв 2018 : 		 Новое видео WHITESNAKE

12 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

11 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

27 дек 2017 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

15 дек 2017 : 		 Концертный трек WHITESNAKE

13 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

10 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

8 дек 2017 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет зимой

5 дек 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет в начале следующего года

23 окт 2017 : 		 DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987

20 окт 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017

13 окт 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии WHITESNAKE

2 окт 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной

28 сен 2017 : 		 Новое видео WHITESNAKE

14 сен 2017 : 		 Ранняя версия одного из хитов WHITESNAKE

3 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию WHITESNAKE

18 авг 2017 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет осенью

31 янв 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет весной

6 окт 2016 : 		 Лидер WHITESNAKE не собирается уходить

13 авг 2016 : 		 ADRIAN VANDENBERG присоединился на сцене к WHITESNAKE

15 июл 2016 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

10 апр 2016 : 		 Лидер WHITESNAKE собрался уходить на покой

14 мар 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет WHITESNAKE

3 фев 2016 : 		 В гостях у вокалиста WHITESNAKE

25 дек 2015 : 		 VIVIAN CAMPBELL присоединился на сцене к WHITESNAKE

24 дек 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Я пока не собираюсь уходить»

22 дек 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

15 дек 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 ноя 2015 : 		 Новое видео WHITESNAKE

22 сен 2015 : 		 DREA DE MATTEO в автобусе с WHITESNAKE

23 авг 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

9 авг 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

24 июн 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

10 июн 2015 : 		 GLENN HUGHES присоединился на сцене к WHITESNAKE

1 июн 2015 : 		 Новый состав WHITESNAKE дебютировал на сцене

5 май 2015 : 		 Новое видео WHITESNAKE

17 апр 2015 : 		 WHITESNAKE представили клавишника

7 апр 2015 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от WHITESNAKE

24 мар 2015 : 		 Кавер-версия "Burn" от WHITESNAKE

24 мар 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE о новом релизе

19 мар 2015 : 		 EPK от WHITESNAKE

28 фев 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE объяснил, почему решил выпустить альбом каверов DEEP PURPLE

25 фев 2015 : 		 WHITESNAKE выпускают альбом каверов DEEP PURPLE

13 фев 2015 : 		 Тизер к новому альбому WHITESNAKE

13 дек 2014 : 		 DAVID COVERDALE в восторге от нового гитариста WHITESNAKE

9 дек 2014 : 		 Новый гитарист WHITESNAKE рассказал о предстоящем альбоме группы

28 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза WHITESNAKE

26 сен 2014 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в ноябре

22 авг 2014 : 		 WHITESNAKE нашли гитариста

14 авг 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, WHITESNAKE/ DIO в новом проекте

19 июл 2014 : 		 WHITESNAKE создают студию

2 июл 2014 : 		 К лидеру WHITESNAKE вновь приходил медведь

24 июн 2014 : 		 DAVID COVERDALE о новом гитаристе WHITESNAKE

25 май 2014 : 		 DOUG ALDRICH о совемуходе из WHITESNAKE

10 май 2014 : 		 DOUG ALDRICH ушел из WHITESNAKE

20 мар 2014 : 		 WHITESNAKE отмечают юбилей "Slide It In"

22 июл 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 июн 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

7 июн 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

28 май 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 май 2013 : 		 BERNIE MARSDEN присоединился на сцене к WHITESNAKE

20 май 2013 : 		 Концертная песня WHITESNAKE

13 май 2013 : 		 Лидер WHITESNAKE планирует работу с Jimmy Page'ом?

12 май 2013 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

9 май 2013 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в июле

6 май 2013 : 		 Новый концертный релиз WHITESNAKE выйдет в июне

19 мар 2013 : 		 Лидер WHITESNAKE планирует записать акустический альбом

18 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD WHITESNAKE

13 мар 2013 : 		 EPK от WHITESNAKE

14 фев 2013 : 		 'Made In Japan' WHITESNAKE выйдет в апреле

26 янв 2013 : 		 TOMMY ALDRIDGE вернулся в WHITESNAKE

9 янв 2013 : 		 BRIAN TICHY рассказал, почему ушел из WHITESNAKE

5 янв 2013 : 		 BRIAN TICHY ушел из WHITESNAKE

31 дек 2012 : 		 Барабанщик WHITESNAKE сломал ключицу

19 дек 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

4 дек 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

22 ноя 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

15 ноя 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

31 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

24 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

17 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

10 окт 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

3 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

19 сен 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

14 сен 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

11 сен 2012 : 		 Участники WHITESNAKE поедут в тур со STEAMROLLER

10 сен 2012 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «В этом году мы очень активны вне сцены»

5 сен 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE на церемонии вручения наград Vegas Rocks!

17 авг 2012 : 		 Женщина подала в суд после того, как поскользнулась на рвоте во время концерта WHITESNAKE

28 июл 2012 : 		 Гитарист WHITESNAKE на новом альбоме LADY GAGA?

8 июл 2012 : 		 WHITESNAKE сводят концертный релиз

21 мар 2012 : 		 Лидер WHITESNAKE об альбоме "1987"

2 мар 2012 : 		 WHITESNAKE работают над новым концертным DVD

15 дек 2011 : 		 Человек, присвоивший деньги вокалиста WHITESNAKE, получил срок

23 сен 2011 : 		 Бокс-сет WHITESNAKE выйдет в ноябре

23 сен 2011 : 		 Лидер WHITESNAKE обсуждает возможный выпуск трибьют-альбома “Here I Go Again”

22 сен 2011 : 		 Сегодня вокалист WHITESNAKE DAVID COVERDALE празднует свое 60-летие

8 июл 2011 : 		 Презентация винил-издания концерта WHITESNAKE

6 июл 2011 : 		 WHITESNAKE могут выпустить новый концертный релиз

12 июн 2011 : 		 BERNIE MARSDEN, ADRIAN VANDENBERG присоединились на сцене к WHITESNAKE

20 май 2011 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

19 май 2011 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «Я не согласен с тем, что люди больше не покупают альбомы»

15 май 2011 : 		 WHITESNAKE открыли турне

27 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD WHITESNAKE

6 апр 2011 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в Японии в мае

21 мар 2011 : 		 WHITESNAKE объявили имя турового клавишника

5 мар 2011 : 		 Семплы нового альбома WHITESNAKE

4 мар 2011 : 		 Детали изданий нового альбома WHITESNAKE

14 фев 2011 : 		 Гитарист WHITESNAKE о Гэри Муре

14 фев 2011 : 		 Новое видео WHITESNAKE

26 янв 2011 : 		 Детали специального издания WHITESNAKE

19 янв 2011 : 		 Детали нового альбома WHITESNAKE

8 янв 2011 : 		 Бывший гитарист WHITESNAKE работает над сольным альбомом

30 дек 2010 : 		 MARCO MENDOZA: «Я не разговаривал с David’ом Coverdale’ом с момента ухода из WHITESNAKE»

22 дек 2010 : 		 Обложка и название нового альбома WHITESNAKE

15 дек 2010 : 		 WHITESNAKE в России

23 сен 2010 : 		 WHITESNAKE выпустят книгу 'The Definitive Biography'

14 сен 2010 : 		 Клавишник ушёл из WHITESNAKE ради сольной карьеры

20 авг 2010 : 		 Новый басист в WHITESNAKE

17 июл 2010 : 		 Басист WHITESNAKE об уходе

19 июн 2010 : 		 WHITESNAKE расстались с DUFFY и FRAZIER'ом; объявлено имя барабанщика

14 июн 2010 : 		 Вино от WHITESNAKE

17 май 2010 : 		 DAVID COVERDALE о смерти DIO

6 апр 2010 : 		 Reb Beach (WINGER/WHITESNAKE): «Kirk Hammett — один из худших гитаристов из всех, кого я слышал»

21 фев 2010 : 		 WHITESNAKE заключили контракт с Frontiers Records

3 фев 2010 : 		 WHITESNAKE: никаких туров в 2010-м, новый альбом выйдет в 2011-м году

23 апр 2009 : 		 Объявлены бонусы на юбилейных переизданиях WHITESNAKE

19 апр 2009 : 		 DAVID COVERDALE ответил JOE LYNN TURNER'y

12 дек 2008 : 		 Заявление менеджмента WHITESNAKE

15 май 2008 : 		 Фронтмен WHITESNAKE о туре в поддержку LED ZEPPELIN

4 май 2008 : 		 WHITESNAKE: видео на "Lay Down Your Love" в сети

30 апр 2008 : 		 Интервью фронтмена WHITESNAKE для радио Q103.4

4 апр 2008 : 		 Подробности о специальном издании WHITESNAKE

15 фев 2008 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома WHITESNAKE

11 фев 2008 : 		 Обложка нового альбома WHITESNAKE в сети

14 сен 2007 : 		 WHITESNAKE: Новый альбом выйдет в мае?

26 июл 2007 : 		 Фронтмен WHITESNAKE встретился лицом к лицу с 'огромным бурым медведем'

18 дек 2006 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет летом 2007 года

10 ноя 2006 : 		 Новый трек WHITESNAKE в сети

8 апр 2006 : 		 WHITESNAKE: Планы на будущее

2 апр 2006 : 		 Лидер WHITESNAKE работает над новыми песнями

12 окт 2005 : 		 WHITESNAKE поменяли название нового DVD

29 май 2005 : 		 WHITESNAKE: на подходе DVD

12 апр 2005 : 		 WHITESNAKE расстались с MARCO MENDOZA

1 ноя 2004 : 		 Фото WHITESNAKE в Дублине

10 дек 2002 : 		 Новый состав WHITESNAKE и DOKKEN

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|||| 28 янв 2018

Новое видео WHITESNAKE

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WHITESNAKE опубликовали "видеоремикс" на композицию "Is This Love", которая вошла в альбом 1987 года "Whitesnake', выпущенного осенью прошлого года в виде бокс-сета под названием "Whitesnake: Super Deluxe Edition":

Disc One: Original Album 2017 Remaster:

01. Still Of The Night
02. Give Me All Your Love
03. Bad Boys
04. Is This Love
05. Here I Go Again '87
06. Straight For The Heart
07. Looking For Love
08. Children Of The Night
09. You're Gonna Break My Heart Again
10. Crying In The Rain
11. Don't Turn Away

Disc Two: Snakeskin Boots [Live On Tour 1987-88]:

01. Bad Boys/Children Of The Night*
02. Slide It In*
03. Slow An' Easy*
04. Here I Go Again*
05. Guilty Of Love*
06. Is This Love*
07. Love Ain't No Stranger*
08. Guitar Solo – Adrian and Vivian*
09. Crying In The Rain*
10. Still Of The Night*
11. Ain't No Love In The Heart Of The City*
12. Give Me All Your Love*

Disc Three: 87 Evolutions [Demos and Rehearsals]:

01. Still Of The Night*
02. Give Me All Your Love*
03. Bad Boys*
04. Is This Love*
05. Straight For The Heart*
06. Looking For Love*
07. Children Of The Night*
08. You're Gonna Break My Heart Again*
09. Crying In The Rain*
10. Don't Turn Away*
11. Crying In The Rain (Lil' Mountain Alternate Take Ruff Mix) *

Disc Four: 87 Versions [2017 Remixes]"

01. Still Of The Night - Remix*
02. Is This Love - Remix*
03. Give Me All Your Love - Remix*
04. Here I Go Again 87 - Remix*
05. Standing In The Shadows - 1987 Versions, Japanese Mini-Album
06. Looking For Love - 1987 Versions, Japanese Mini-Album
07. You're Gonna Break My Heart Again - 1987 Versions, Japanese Mini-Album
08. Need Your Love So Bad - 1987 Versions, Japanese Mini-Album
09. Here I Go Again - Radio Mix
10. Give Me All Your Love - Single Version

DVD:

01. Still Of The Night - Music Video, Restored and Remixed in 5.1
02. Here I Go Again 87 - Music Video, Restored and Remixed in 5.1
03. Is This Love - Music Video, Restored and Remixed in 5.1
04. Give Me All Your Love - Music Video, Restored and Remixed in 5.1
05. Documentary about the making of 1987 Album*
06. Here I Go Again - Purplesnake Video Jam*
07. Crying In The Rain - 1987 Tour Video Bootleg*
08. Band Intros - 1987 Tour Video Bootleg*
09. Still Of The Night - 1987 Tour Video Bootleg*

"Whitesnake: 30th Anniversary Edition" 2LP Track Listing:

Side One:

01. Still Of The Night
02. Bad Boys
03. You're Gonna Break My Heart Again
04. Straight For The Heart
05. Here I Go Again 87

Side Two:

01. Give Me All Your Love
02. Is This Love
03. Children Of The Night
04. Crying In The Rain
05. Don't Turn Away

Side Three:

01. Still Of The Night - 2017 Remix *
02. Is This Love - 2017 Remix *
03. Give Me All Your Love - 2017 Remix *
04. Here I Go Again 87 - 2017 Remix *
05. Looking For Love

Side Four:

01. Bad Boys/Children of the Night - Live*
02. Here I Go Again - Live*
03. Is This Love - Live*
04. Give Me All Your Love - Live*
05. Still of the Night - Live*

"Whitesnake: 30th Anniversary Edition" 2CD Track Listing:

Disc One: Original Album 2017 Remaster

01. Still Of The Night
02. Give Me All Your Love
03. Bad Boys
04. Is This Love
05. Here I Go Again 87
06. Straight For The Heart
07. Looking For Love
08. Children Of The Night
09. You're Gonna Break My Heart Again
10. Crying In The Rain
11. Don't Turn Away

Disc Two: Snakeskin Boots [Live On Tour 1987-88]:

01. Bad Boys/Children Of The Night*
02. Slide It In*
03. Slow An' Easy*
04. Here I Go Again*
05. Guilty Of Love*
06. Is This Love*
07. Love Ain't No Stranger*
08. Guitar Solo – Adrian and Vivian*
09. Crying In The Rain*
10. Still Of The Night*
11. Ain't No Love In The Heart Of The City*
12. Give Me All Your Love*

* Previously unreleased



WHITESNAKE Releases 'Video Remix' For 'Is This Love'




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Evolizer
28 янв 2018, 19:02		Какой же это кайф опять вернуться в молодость!!

Olynth1
28 янв 2018, 20:40		Ни перемотать,ни выключить.Адская крутотень!

and3223r
29 янв 2018, 02:00		Ностальгично.


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