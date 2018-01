26 янв 2018



Вокалист LINKIN PARK выпустил ЕР Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda выпустил цифровой ЕР "Post Traumatic", с тремя песнями, не вошедшими в "Looking For An Answer" и написанными сразу после смерти Честера Беннингтона. Mike также придумал и снял три видео на эти песни:



01. Place To Start

02. Over Again

03. Watching As I Fall























