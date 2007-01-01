26 янв 2018



Обложка нового альбома DIMMU BORGIR DIMMU BORGIR представили обложку нового альбома "Eonian", выход которого намечен на четвертое мая на Nuclear Blast. Автором оформления был Zbigniew M. Bielak (GHOST, BEHEMOTH, MAYHEM). "Eonian" будет содержать десять композиций, спродюсированных самими участниками, а звукорежиссером на записи был Jens Bogren.



Премьера первого сингла, "Interdimensional Summit", состоится 23 февраля.















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