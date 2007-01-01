Обложка нового альбома DIMMU BORGIR

DIMMU BORGIR представили обложку нового альбома "Eonian", выход которого намечен на четвертое мая на Nuclear Blast. Автором оформления был Zbigniew M. Bielak (GHOST, BEHEMOTH, MAYHEM). "Eonian" будет содержать десять композиций, спродюсированных самими участниками, а звукорежиссером на записи был Jens Bogren.
Премьера первого сингла, "Interdimensional Summit", состоится 23 февраля.
Eu_Gene
Хотя главная интрига в самом материале. Что-т подсказывает, что Диммыч наваял продолжение Абракадабры, только с чуть более разноплановыми риффами...
rassol
YNWA
ArtanisKhalai
KILL GRAVE
rassol
gravitgroove
Кстати, надо бы новый Summoning послушать
Walefar
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).