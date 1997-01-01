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*Breaking Benjamin*



26 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

19 янв 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

10 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

20 дек 2017 : 		 Новый сингл BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

23 окт 2017 : 		 Название нового альбома BREAKING BENJAMIN

14 янв 2017 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

27 дек 2016 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN потерял сына

14 авг 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

15 июл 2016 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

7 июн 2016 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN добирался в Европу морем

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BREAKING BENJAMIN

5 фев 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN для исполнения QUEEN

15 сен 2015 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 июл 2015 : 		 Кавер-версия TOOL от BREAKING BENJAMIN

11 июл 2015 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

24 мар 2015 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет в июне

14 фев 2015 : 		 BREAKING BENJAMIN исполнили TOOL, NIRVANA, PANTERA

21 авг 2014 : 		 BREAKING BENJAMIN возвращаются

1 сен 2011 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

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Новая песня BREAKING BENJAMIN

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"Feed The Wolf", новая песня группы BREAKING BENJAMIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ember", выход которого запланирован на 13 апреля на Hollywood Records:

01. Lyra
02. Feed The Wolf
03. Red Cold River
04. Tourniquet
05. Psycho
06. The Dark Of You
07. Down
08. Torn In Two
09. Blood
10. Save Yourself
11. Close Your Eyes
12. Vega



BREAKING BENJAMIN's 'Ember' Gets Official Release Date; Listen To New Song 'Feed The Wolf'




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