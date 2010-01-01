30 янв 2018



Будет ли новый альбом SLAYER ? Гитарист SLAYER говорит, что нет Jimmy Kay недавно поговорил с гитаристом SLAYER Gary Holt'ом и спросил его о недавнем анонсе прощального тура:



«Моё второе имя — никаких комментариев. Увидимся на концертах. Серьёзно, никаких комментариев».



На вопрос о том, есть ли вариант, что музыканты SLAYER могут в итоге передумать и поступить как, например, SCORPIONS:



«Нееее. Эй, ну правда! Но я люблю SCORPIONS и надеюсь, что их туры будут вечны.



Мы готовимся. Даты будут объявлены. Тур будет грандиозным. Всё должно быть замечательно. И для меня это большая честь, и я горжусь тем, что буду его частью. И мы должны сделать что-то такое, чтобы люди запомнили. Всё должно быть эпично!».



На ряд следующих вопросов, будет ли прощальный тур сопровождаться последним альбомом, Gary ответил:



«Нет. Нет, нового альбома не будет. Я скажу, что нет. Но моё имя на сегодня, ещё помните, Gary "никаких комментариев" Holt. Я ничего не знаю. Увидите даты, увидите пресс-релиз. И приходите и отпразднуйте наследие SLAYER, частью которого, и мне очень повезло, я являюсь на протяжении последних семи лет. Это нечто, это очень запоминается и должно закончиться грандиозно-модной брутальностью».



Gary также рассказал, что он работает над материалом для нового альбома EXODUS:



«Я очень им горжусь. Он тяжёлый, без сомнения. Он сокрушает, он брутален. Но есть и кое-что другое — кое-что отличное».















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