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*Armored Dawn*



28 янв 2018 : 		 Новый альбом ARMORED DAWN выйдет зимой

2 авг 2016 : 		 ARMORED DAWN выпустили дебютный альбом

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|||| 28 янв 2018

Новый альбом ARMORED DAWN выйдет зимой

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Группа ARMORED DAWN из Бразилии объявила о том, что новый альбом, получивший название "Barbarians In Black", будет выпущен 23 февраля на лейбле AFM Records.

Трек-лист:
1. Beware of the Dragon
2. Bloodstone
3. Men of Odin
4. Chance to Live Again
5. Unbreakable
6. Eyes Behind the Crow
7. Sail Away
8. Gods of Metal
9. Survivor
10. Barbarians in Black

Это первый международный релиз ARMORED DAWN. В феврале-марте бразильцы будут разогревать SAXON в европейском туре.

ARMORED DAWN Sign With AFM - New Album, Barbarians In Black, Due In February



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