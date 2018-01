28 янв 2018



Новый альбом ARMORED DAWN выйдет зимой Группа ARMORED DAWN из Бразилии объявила о том, что новый альбом, получивший название "Barbarians In Black", будет выпущен 23 февраля на лейбле AFM Records.



Трек-лист:

1. Beware of the Dragon

2. Bloodstone

3. Men of Odin

4. Chance to Live Again

5. Unbreakable

6. Eyes Behind the Crow

7. Sail Away

8. Gods of Metal

9. Survivor

10. Barbarians in Black



Это первый международный релиз ARMORED DAWN. В феврале-марте бразильцы будут разогревать SAXON в европейском туре.









