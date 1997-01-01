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28 янв 2018
Новый альбом ARMORED DAWN выйдет зимой
Группа ARMORED DAWN из Бразилии объявила о том, что новый альбом, получивший название "Barbarians In Black", будет выпущен 23 февраля на лейбле AFM Records.
Трек-лист:
1. Beware of the Dragon
2. Bloodstone
3. Men of Odin
4. Chance to Live Again
5. Unbreakable
6. Eyes Behind the Crow
7. Sail Away
8. Gods of Metal
9. Survivor
10. Barbarians in Black
Это первый международный релиз ARMORED DAWN. В феврале-марте бразильцы будут разогревать SAXON в европейском туре.
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