27 янв 2018



Из CATTLE DECAPITATION ушел басист «Это было отличное приключение, но я пишу сообщить всем вам, что я расстался с CATTLE DECAPITATION» — сообщил басист Derek Engemann. «Я очень горжусь тем успехом, которого мы достигли с последними двумя дисками(The Anthropocene Extinction, Monolith Of Inhumanity), но сейчас я уделю все внимание новому релизу SCOUR и моему проекту CAST THE STONE. Всем спасибо за поддержку, увидимся!»









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