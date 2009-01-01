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*Cattle Decapitation*



27 янв 2018 : 		 Из CATTLE DECAPITATION ушел басист

27 окт 2017 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

19 май 2016 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

24 фев 2016 : 		 CATTLE DECAPITATION остались на METAL BLADE RECORDS

4 авг 2015 : 		 Новый альбом CATTLE DECAPITATION доступен для прослушивания

16 июл 2015 : 		 Рассказ о создании альбома CATTLE DECAPITATION

2 июл 2015 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

21 май 2015 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме CATTLE DECAPITATION

8 янв 2015 : 		 Поножовщина на концерте CATTLE DECAPITATION

9 дек 2014 : 		 CATTLE DECAPITATION записывают новый материал

23 дек 2013 : 		 CATTLE DECAPITATION работают над новым материалом

30 июл 2013 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

12 июл 2013 : 		 CATTLE DECAPITATION планируют выпуск сингла

17 апр 2013 : 		 Барабанщику CATTLE DECAPITATION сделали операцию

23 июл 2012 : 		 Фронтмен CATTLE DECAPITATION поддержал Randy Blythe'a

3 июн 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления CATTLE DECAPITATION

24 апр 2012 : 		 Новое видео CATTLE DECAPITATION

10 апр 2012 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

20 мар 2012 : 		 Детали нового альбома CATTLE DECAPITATION

19 мар 2012 : 		 Новая песня CATTLE DECAPITATION

23 фев 2012 : 		 CATTLE DECAPITATION завершили запись нового альбома

17 янв 2012 : 		 CATTLE DECAPITATION начали запись

4 ноя 2011 : 		 CATTLE DECAPITATION работают над новым альбомом

24 ноя 2010 : 		 CATTLE DECAPITATION работают над новым альбомом

14 авг 2009 : 		 CATTLE DECAPITATION расстались с басистом

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|||| 27 янв 2018

Из CATTLE DECAPITATION ушел басист

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«Это было отличное приключение, но я пишу сообщить всем вам, что я расстался с CATTLE DECAPITATION» — сообщил басист Derek Engemann. «Я очень горжусь тем успехом, которого мы достигли с последними двумя дисками(The Anthropocene Extinction, Monolith Of Inhumanity), но сейчас я уделю все внимание новому релизу SCOUR и моему проекту CAST THE STONE. Всем спасибо за поддержку, увидимся!»

CATTLE DECAPITATION - Bassist DEREK ENGEMANN Quits The Band



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Agnen
28 янв 2018, 02:13		заставляли есть смузи из шпината


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