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*Harakiri for the Sky*



27 янв 2018 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

15 янв 2018 : 		 Новое видео HARAKIRI FOR THE SKY

8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от HARAKIRI FOR THE SKY

8 ноя 2017 : 		 Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

17 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HARAKIRI FOR THE SKY

2 апр 2014 : 		 Новый альбом HARAKIRI FOR THE SKY выйдет в апреле

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|||| 27 янв 2018

Новая песня HARAKIRI FOR THE SKY

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"Voidgazer", новая песня группы HARAKIRI FOR THE SKY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arson", выход которого запланирован на 16 февраля на AOP Records:

“Fire, Walk With Me”
“The Graves We’ve Dug”
“You Are The Scars”
“Heroin Waltz”
“Tomb Omnia”
“Stillborn”
“Voidgazer”
“Manifesto” (Graveyard Lovers cover)

HARAKIRI FOR THE SKY Streaming New Track "Voidgazer"








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
27 янв 2018, 15:36		Альбом отличный, кстати)


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