Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [64]
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [58]
*Итоги 2017 года [55]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новое видео MACHINE HEAD [36]
*
[= ||| все новости группы



*Spider Rockets*



27 янв 2018 : 		 Новая песня SPIDER ROCKETS

19 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SPIDER ROCKETS

10 дек 2017 : 		 Видео с текстом от SPIDER ROCKETS

18 сен 2013 : 		 Новое видео SPIDER ROCKETS

| - |
|||| 27 янв 2018

Новая песня SPIDER ROCKETS

*
zoom
*
* *
"Rip Your Heart Out", новая песня группы SPIDER ROCKETS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Along Came A Spider", выход которого состоялся 26 января на P-Dog Records:

"Rip Your Heart Out"
"Love it When You're Wrong"
"Adore"
"Drama Gore"
"Hey Hey"
"Burn"
"At Odds"
"Heartbreaker"
"Come to Me"
"Losing It"
"Sick"

SPIDER ROCKETS Streaming New Song "Rip Your Heart Out"





Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 212

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом