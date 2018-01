27 янв 2018



Новая песня SPIDER ROCKETS "Rip Your Heart Out", новая песня группы SPIDER ROCKETS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Along Came A Spider", выход которого состоялся 26 января на P-Dog Records:



"Rip Your Heart Out"

"Love it When You're Wrong"

"Adore"

"Drama Gore"

"Hey Hey"

"Burn"

"At Odds"

"Heartbreaker"

"Come to Me"

"Losing It"

