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27 янв 2018
Новая песня SPIDER ROCKETS
"Rip Your Heart Out", новая песня группы SPIDER ROCKETS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Along Came A Spider", выход которого состоялся 26 января на P-Dog Records:
"Rip Your Heart Out"
"Love it When You're Wrong"
"Adore"
"Drama Gore"
"Hey Hey"
"Burn"
"At Odds"
"Heartbreaker"
"Come to Me"
"Losing It"
"Sick"
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