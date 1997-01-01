28 янв 2018



Новое видео PRISTINE “Ninja”, , новое видео PRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ninja", выход которого состоялся двадцать третьего июня на Nuclear Blast:



“You Are The One”

“Sophia”

“The Perfect Crime”

“The Rebel Song”

“The Parade”

“Ghost Chase”

“Ninja”

“Jekyll & Hyde”

“Forget”

“Ocean”

“California” (Live)

“No Regret” (Live)

















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