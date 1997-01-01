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*Pristine*



28 янв 2018 : 		 Новое видео PRISTINE

23 июн 2017 : 		 Новое видео PRISTINE

25 май 2017 : 		 Новая песня PRISTINE

19 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома PRISTINE

6 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома PRISTINE

29 апр 2017 : 		 Новое видео PRISTINE

15 апр 2017 : 		 Новый альбом PRISTINE выйдет летом

5 май 2016 : 		 PRISTINE на Nuclear Blast

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|||| 28 янв 2018

Новое видео PRISTINE

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“Ninja”, , новое видео PRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ninja", выход которого состоялся двадцать третьего июня на Nuclear Blast:

“You Are The One”
“Sophia”
“The Perfect Crime”
“The Rebel Song”
“The Parade”
“Ghost Chase”
“Ninja”
“Jekyll & Hyde”
“Forget”
“Ocean”
“California” (Live)
“No Regret” (Live)

PRISTINE Debut вЂњNinjaвЂќ Music Video







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