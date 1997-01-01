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28 янв 2018
Новое видео PRISTINE
“Ninja”, , новое видео PRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ninja", выход которого состоялся двадцать третьего июня на Nuclear Blast:
“You Are The One”
“Sophia”
“The Perfect Crime”
“The Rebel Song”
“The Parade”
“Ghost Chase”
“Ninja”
“Jekyll & Hyde”
“Forget”
“Ocean”
“California” (Live)
“No Regret” (Live)
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