27 янв 2018



Новое видео HEAVATAR "Purpose Of A Virgin Mind", новое видео группы HEAVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Opus II - The Annihilation", выходящего 16 февраля на earMUSIC:



"None Shall Sleep"

"Into Doom"

"Purpose Of A Virgin Mind"

"Hijacked By Unicorns"

"The Annihilation"

"Wake Up Now"

"A Broken Taboo"

"An Awakening"

"A Battle Against All Hope"

"A Look Inside"

"Metal Daze"

"The Look Inside" (Orchestral Version)















