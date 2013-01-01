Новое видео HEAVATAR

"Purpose Of A Virgin Mind", новое видео группы HEAVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Opus II - The Annihilation", выходящего 16 февраля на earMUSIC:
"None Shall Sleep"
"Into Doom"
"Purpose Of A Virgin Mind"
"Hijacked By Unicorns"
"The Annihilation"
"Wake Up Now"
"A Broken Taboo"
"An Awakening"
"A Battle Against All Hope"
"A Look Inside"
"Metal Daze"
"The Look Inside" (Orchestral Version)
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