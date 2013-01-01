Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [64]
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [58]
*Итоги 2017 года [55]
*Лидер MEGADETH: «Я хотел уничтожить METALLICA» [40]
*Новое видео MACHINE HEAD [36]
*
[= ||| все новости группы



*Heavatar*



27 янв 2018 : 		 Новое видео HEAVATAR

20 дек 2017 : 		 Видео с текстом от HEAVATAR

8 фев 2013 : 		 Новое видео HEAVATAR

25 янв 2013 : 		 Проект лидера VAN CANTO HEAVATAR на NAPALM RECORDS

| - |
|||| 27 янв 2018

Новое видео HEAVATAR

*
zoom
*
* *
"Purpose Of A Virgin Mind", новое видео группы HEAVATAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Opus II - The Annihilation", выходящего 16 февраля на earMUSIC:

"None Shall Sleep"
"Into Doom"
"Purpose Of A Virgin Mind"
"Hijacked By Unicorns"
"The Annihilation"
"Wake Up Now"
"A Broken Taboo"
"An Awakening"
"A Battle Against All Hope"
"A Look Inside"
"Metal Daze"
"The Look Inside" (Orchestral Version)

VAN CANTO Mastermind Stefan Schmidt's HEAVATAR Launch Official Music Video For "Purpose Of A Virgin Mind"






Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 352

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом