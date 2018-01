все новости группы







Octopus







27 янв 2018 : Новый альбом OCTOPUS выйдет весной



27 янв 2018



Новый альбом OCTOPUS выйдет весной OCTOPUS выпустят новую работу, получившую название "Supernatural Alliance", в марте этого года на Rise Above Records:



"The Center"

"Supernatural Alliance"

"Slave And Master"

"Strike"

"Child Of Destiny"

"The Unknown"

"Sword And The Stone"

"All The Love"

"Black Dynamite"

"Dragonhead"









+0 -2









просмотров: 206