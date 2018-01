27 янв 2018



Новый альбом THE DEAD CENTURIES доступен для прослушивания "Race Against Time", новый альбом THE DEAD CENTURIES, доступен для прослушивания ниже:



"Freddy Lounds"

"Gotham"

"Reboot"

"Tree Fort"

"Blood Dragon"

"Attack of The Mutant" ft. guest solo Jeff Tremblett

"Venus Gospel"

"Overdrive" ft. guest guitar solo James Krul (Mandroid Echostar)

"Attack of The Mutant Pt. II"

"Souvenir"











+0 -2









просмотров: 182