28 янв 2018



Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES JOHN 5 AND THE CREATURES выпустили свой первый концертный альбом, "It's Alive!", запись которого состоялась в апреле 2017 года. Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции "Season Of The Witch", доступен ниже:



"Guitars, Tits And Monsters"

"Flight Of The Vulcan Kelly"

"Six Hundred And Sixty Six Pickers In Hell, CA"

"Here’s To The Crazy Ones"

"This Is My Rifle"

"Jiffy Jam"

"Hall Haw"

"Season Of The Witch"

"The Nightmare Unravels"

"Portrait Of Sydney Sloan"

"Triple D"

"Black Grass Plague"

"Behind The Nut Love"

"Making Monsters"

"Beat It"

"Now Fear This"

"Medley"















